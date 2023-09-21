موعد تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب الشهادات المعادلة وشهادتي النيل وستيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية المعادلة " العربية والأجنبية" وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وشهادة النيل الدولية عام 2023.

ويمكن للطلاب معرفة النتائج المتاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني.. اضغط هنا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 25/9/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت.