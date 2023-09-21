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مصر تُرحب بجهود السعودية وسلطنة عمان لدعم التوصل لحل للأزمة اليمنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية وسلطنة عمان، على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة العربية السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.

وجددت مصر في البيان، تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، مؤكدةً على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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