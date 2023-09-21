رابط مباشر.. نتيجة قبول الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية" وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وشهادة النيل الدولية لعام 2023.

وبدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وتلقي رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع ذلك تقدم الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الدولية وكذا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا برغباتهم.

وانتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات من ترشيح جميع هؤلاء الطلاب وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المُقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي.

وستكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الالكتروني

مرحلة تقليل الاغتراب:

• تيسيرًا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر في حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23/9/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 25/9/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المُتضمنة ما يلي :-

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المُفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الحاصل عليها والمواد المؤهلة للقبول بالكلية أو المعهد.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.