شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء التنسيقية يجتازون تدريبًا حول الثورة الصناعية الرابعة والأمن السيبراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في البرنامج التدريبي الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول موضوعات "حوكمة خدمات الاتصالات وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والأمن السيبراني"، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين التنسيقية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واختتم البرنامج الذي استمر على مدار ثلاثة أيام متتالية من خلال قيادات وخبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتسليم الشهادات لمن اجتازوا التدريب.

من جانبه أعرب المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز عن سعادته ببداية انطلاق تفعيل البروتوكول، كخطوة أولى لتعاون مثمر خلال الفترات القادمة مع التنسيقية، مشيدأ بكفاءة أعضاء التنسيقية الذي ينم عن جيل سياسي واعي وطموح.

فيما أعربت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، خلال كلمتها - باسم التنسيقية- عن شكرها للجهاز على تنظيم هذا التدريب المثمر، والذي يعتبر أولى خطوات تفعيل البروتوكول، ومايحمله من دور هام في معركة الوعي ضد مخاطر الأمن السيبراني وتدريب جيل يتسم بالنضج الرقمي من أجل مصلحة الوطن.

شمل وفد التنسيقية النائبين علاء مصطفى، أحمد قيناوي، عضوا مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية شارك كل من مؤمن سيد، كريم عبد العاطي، أحمد محمود، محمد أبو طيرة، عماد رؤوف، محمد القاضي، محمود عز، الحسن العزاوي، شادي الحديدي، رامي عمرو، سعيد شحاتة، محفوظ حامد، حسن هجرس، أحمد زايد، تقي شاهين، أحمد عمرو، أحمد حشيش، أحمد الدريعي، مينا عماد، أحمد سمير، مصطفى زيدان، هدير زيدان.