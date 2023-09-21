الجيش الإسرائيلي أكد قصف مبنيَين تابعين للجيش السوري في هضبة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف مبنيين تابعين للجيش السوري، في منطقة عين التينة بهضبة الجولان جنوب غربي سوريا.

واوضح في بيان، أنّ "دبابات جيش الدفاع هاجمت مؤخرًا مبنيين مؤقتين يستخدمهما الجيش السوري، منتهكة بذلك اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 في منطقة عين التينة".

واشار البيان الى أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث على أراضيه، ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق فك الاشتباك"، معتبرا أن "وضع المباني يمثل خرقًا لاتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974".

وفي وقت سابق، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "عنصرين من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية قتلا باستهداف جوي من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية، وذلك في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل".

وفي 13 أيلول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية تعرض عدد من مواقعها لقصف جوي إسرائيلي في ريف حماة بعد ساعات من قصف مماثل لمواقع تابعة لها في طرطوس.

وتنفذ إسرائيل غارات على مواقع في سوريا من حين إلى آخر دون أن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن المسؤولين الإسرائيليين يلمحون باستمرار إلى وقوف الجيش الإسرائيلي وراء عمليات تستهدف مواقع تابعة لإيران وحزب الله في سوريا.