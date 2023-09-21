وزارة التربية نفت القيام بمشروع يشجع على دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين

أوضح المكتب الإعلامي في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، أنّه "يتمّ التّداول عبر وسائل التّواصل، بخبر مفاده أنّ المديريّة العامّة للتّربية بصدد القيام بمشروع يشجّع على دمج التّلامذة السّوريّين بالتّلامذة اللّبنانيّين، بالتّعاون مع جمعيّة hardwired".

وأكّد في بيان، أنّ "هذا الخبر غير دقيق، لأنّ المشروع لا علاقة له مطلقًا بموضوع إدماج السّوريّين باللّبنانيّين، إنّما استعمال مفهوم الإدماج يعني إدماج التّلامذة اللّبنانيّين بغضّ النّظر عن اختلافاتهم، إن لجهة الاحتياجات التّربويّة أو تنوّع العادات والتّقاليد".

وأشار المكتب إلى أنّ "مفهوم التّعدّديّة في المشروع مع الوزارة، يأتي من مبدأ احترام التّنوّع الطّائفي والدّيني والعرقي، في بلد يرتكز على الحوار والتّلاقي ونشر ثقافة احترام الرّأي الآخر بين المتعلّمين".