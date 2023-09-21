ميقاتي تابع حادث إطلاق النار على السفارة الأميركية: لا تهاون بحماية البعثات الدبلوماسية بلبنان

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في بيان، أنّ "ميقاتي تابع حادث إطلاق النّار على مدخل ​السفارة الأميركية​، فأجرى سلسلة اتصالات بقادة الأجهزة الأمنيّة، للاطّلاع على المعطيات المتوافرة عن الحادث، وطلب التّشدّد في ملاحقة القضيّة وجلاء ملابساتها".

وشدّد ميقاتي على أنّ "حماية البعثات الدّبلوماسيّة في ​لبنان​ أمر لا تهاون فيه على الإطلاق، ومن غير المسموح لأيّ كان بالعودة إلى أنماط قديمة في توجيه الرّسائل السّياسيّة الّتي عانى اللّبنانيّون الكثير بسببها"، مؤكّدًا أنّ "​الأجهزة الأمنية​ مستنفرة لجلاء ملابسات هذا الحادث المدان، وتوقيف الفاعلين".

وكان قد كشف المتحدّث باسم السّفارة الأميركيّة في لبنان جيك نيلسون، أنّ "عند السّاعة 10:37 بالتّوقيت المحلّي من مساء أمس الأربعاء، تمّ الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السّفارة"، موضحًا أنّه "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة".