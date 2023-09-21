فريق كندي أقام ورشة عمل لعناصر من الجيش حول "السرديات والصور في استراتيجية التواصل"

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي، أنّ "فريق التّدريب والتّعاون الكندي في لبنان، أقام ورشة عمل لعناصر من الجيش حول "السّرديّات والصّور في استراتيجيّة التّواصل"، في كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان، بإشراف مديريتَي التّوجيه والتّخطيط للتّواصل الاستراتيجي"، مشيرةً إلى أنّ "السّفيرة الكنديّة Stefanie McCOLLUM، حضرت في زيارة تفقديّة لورشة العمل".

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