عبد المسيح: عالجوا فراغ رئاسة الأركان والمجلس العسكري فورًا لكي لا نندم

شدّد النّائب أديب عبد المسيح، على أنّ "هناك خطرًا داهمًا وفوريًّا على لبنان: إرهاب، مخيّمات، نزوح، عدوّ متربّص، بالإضافة لحماية ثرواتنا النفطية".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "القوى الأمنية والجيش ليسوا بمصرف أو بدائرة. ممنوع الفراغات فيها، مهما كلّف الأمر. عالجوا فراغ رئاسة الأركان والمجلس العسكري فورًا، لكي لا نندم".
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