عبد المسيح: عالجوا فراغ رئاسة الأركان والمجلس العسكري فورًا لكي لا نندم

شدّد النّائب ​أديب عبد المسيح​، على أنّ "هناك خطرًا داهمًا وفوريًّا على لبنان: إرهاب، مخيّمات، نزوح، عدوّ متربّص، بالإضافة لحماية ثرواتنا النفطية".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "​القوى الأمنية​ والجيش ليسوا بمصرف أو بدائرة. ممنوع الفراغات فيها، مهما كلّف الأمر. عالجوا فراغ ​رئاسة الأركان​ و​المجلس العسكري​ فورًا، لكي لا نندم".