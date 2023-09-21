جنبلاط عرض مع كلاوس لعمل "الأونروا" وبحث مع ممثل مفوضية اللاجئين بشؤون النازحين في لبنان

التقى رئيس "الحزب التّقدمي الاشتراكي" السّابق ​وليد جنبلاط​، في كليمنصو، مديرة شؤون "​الأونروا​" في ​لبنان​ دوروثي كلاوس، بحضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد، ومسؤول مكتب التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وئام أبو حمدان؛ وكان عرض للأوضاع العامّة وعمل المفوضيّة في ظلّ المستجدّات الأخيرة.

كذلك، استقبل جنبلاط ممثّل المفوضيّة السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) ايفو فرايجسن، بحضور رعد وأبو حمدان. وخلال اللّقاء، تمّ البحث في الأوضاع العامّة، شؤون ​النازحين السوريين​ في لبنان ومهمّات المفوضيّة.