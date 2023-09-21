المعراوي: تطبيق خدمة سداد الطابع المالي بصندوق الدوائر العقارية في بيروت اعتبارا من الإثنين

أعلن المدير العام للشّؤون العقاريّة جورج المعراوي، أنّ "المديريّة ستباشر تطبيق خدمة سداد الطّابع المالي في صندوق الدّوائر العقاريّة في بيروت اعتبارًا من يوم الإثنين 25 أيلول الحالي، وذلك بعدما تمّ تزويدها بآلات وسم الطّابع، على أن تشمل هذه الخدمة صناديق سائر الدّوائر تباعًا في أوقات لاحقة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "هذه الخدمة ستعفي المواطن من ابتزاز الحصول على الطّوابع من قبل المحتكرين والسّوق السّوداء، ريثما تكون مديريّة الخزينة استكملت كامل إجراءاتها الّتي وضعتها على سكّة التّنفيذ، لقطع دابر ظاهرة السّوق السّوداء نهائيًّا".
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