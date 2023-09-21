المكاري: هبة "المقاصد" لـ"‫تلفزيون لبنان" أتاحت شراء معدات وستسمح باستحداث نشرة أخبار للصم

لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، إلى "أنّني سعدت برعايتي لقاءً إعلاميًّا من تنظيم جمعيّة "​المقاصد​ الخيريّة الإسلاميّة حول تاريخها، إنجازاتها ورؤيتها. وشدّدت على أنّ "المقاصد" مدرسة بالمحبّة والإنسانيّة والعطاء، والأهمّ أنّها مدرسة بالوطنيّة".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني شكرت "المقاصد" على الهبة الماليّة الّتي قدّمتها إلى "​تلفزيون لبنان​"، والّتي أتاحت شراء معدّات وتوظيف مترجمين، وستسمح باستحداث نشرة أخبار للصّمّ"، مشدّدًا على أنّ "بفضل عكّازات "المقاصد" الّتي سنتّكئ عليها، ستكون هناك قريبًا نشرات أخبار وستسمع شريحة من اللّبنانيّين أخبار البلد بعيونها".