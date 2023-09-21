«نقترب كل يوم أكثر فأكثر».. محمد بن سلمان : نقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن، يربط بين الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة التجارة والتعاون السياسي بين البلدان.

وقال خلال لقائه مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن الممر الاقتصادي الجديد يقلل الوقت ويوفر المال وأكثر أمانا وكفاءة، موضحًا أن المشروع سيقلل الوقت الذي تمر فيه البضائع من الهند إلى أوروبا، بما يتراوح بين 3 إلى 6 أيام.

وأضاف: «الخدمات اللوجستية مهمة لو ترغب في التصنيع في بلدك وترغب في نقل البضائع، من المهم أن تكون لديك خطط لوجستية جيدة تمكنك من العمل مع العديد من البلدان والعديد من المناطق؛ للتأكد أن البضائع تمر بالوقت المناسب».

وأوضح أن «الأمر غير مقتصر فقط على نقل البضائع عبر السكك الحديد، بل أيضا شبكات الطاقة وكابلات البيانات، وغيرها من الأشياء التي من شأنها أن تفيد أوروبا والشرق الأوسط وأيضا الهند».

وأكمل: «معظم هذه المناطق سيتم إنتاج الطاقة الخضراء بها.. سيتم إنتاج الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط وتصديرها إلى أوروبا والهند، لذلك فهي مسألة كبيرة بالنسبة لنا».

قنبلة نووية

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل، لأسباب أمنية ومن أجل توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك".

وأضاف أن "حيازة السلاح النووي لا فائدة منه... وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم"، لافتا إلى أن "العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية."

وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات مع إيران تتقدم، معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها، ومشيرا إلى أن "الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين."

تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وأعلن ولي العهد السعودي، في مقابلة بثت مقتطفات منها الأربعاء، أن المملكة "تحقق تقدماً" باتجاه التطبيع مع إسرائيل.

وقال بن سلمان لشبكة فوكس نيوز: "نقترب كل يوم أكثر فأكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف في مقتطفات المقابلة: "بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. علينا حلها".