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اتفاقات أوبك وأسعار النفط.. نشرة السومرية تستعرض التفاصيل

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بغداد - ياسين صفوان - • بغداد تؤكد التزامها بالاتفاقات مع أوبك بشأن سعر النفط، وتكشف عن خطة طموحة بمجال الغاز.

• الكويت تدعو إلى ترسيم كامل للحدود البحرية مع العراق.. والاخير يجدد تمسكه بالقرارات الدولية.

• المحكمة الاتحادية ترفض اصدار أمر ولائي بوقف اقراض الإقليم.. ودعوات لإبعاد رواتب الموظفين عن الخلافات.


• في احصائية مقلقة.. حالات الطلاق تقترب من السبعة الاف خلال شهر واحد.. تسع حالات في الساعة الواحدة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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