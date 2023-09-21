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قبل قرعة كأس الأمم الافريقية.. "كاف" يكشف عن مستويات المنتخبات المشاركة

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بغداد - ياسين صفوان - وتستضيف كوت ديفوار نهائيات كأس أمم إفريقيا خلال الفترة بين 13 كانون الثاني و11 شباط المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

ومن المقرر أن يقام حفل سحب قرعة دور المجموعات للبطولة، في 12 تشرين الاول المقبل، في العاصمة الايفوارية أبيدجان.


ونشر حساب "الكاف" على منصة "إكس"، مستويات المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة قبل سحب القرعة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات بواقع ستة منتخبات في كل مستوى.
وجاءت المستويات الأربعة كالآتي:

المستوى الأول: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السنغال، كوت ديفوار.

المستوى الثاني: نيجيريا، الكاميرون، غانا، مالي بوركينا فاسو، الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثالث: جنوب إفريقيا، كاب فيردي، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية، موريتانيا.

المستوى الرابع: غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا أنغولا، تنزانيا غامبيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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