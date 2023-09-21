انت الان تتابع خبر قبل قرعة كأس الأمم الافريقية.. "كاف" يكشف عن مستويات المنتخبات المشاركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتستضيف كوت ديفوار نهائيات كأس أمم إفريقيا خلال الفترة بين 13 كانون الثاني و11 شباط المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

ومن المقرر أن يقام حفل سحب قرعة دور المجموعات للبطولة، في 12 تشرين الاول المقبل، في العاصمة الايفوارية أبيدجان.



ونشر حساب "الكاف" على منصة "إكس"، مستويات المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة قبل سحب القرعة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات بواقع ستة منتخبات في كل مستوى.

وجاءت المستويات الأربعة كالآتي:

المستوى الأول: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السنغال، كوت ديفوار.

المستوى الثاني: نيجيريا، الكاميرون، غانا، مالي بوركينا فاسو، الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثالث: جنوب إفريقيا، كاب فيردي، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية، موريتانيا.

المستوى الرابع: غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا أنغولا، تنزانيا غامبيا.