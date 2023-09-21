انت الان تتابع خبر ميسي يكشف موقفه من المشاركة بمونديال 2026 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأنهى ميسي سنوات من الانتظار، حيث فاز بلقب المونديال الأخير الذي أقيم في قطر العام الماضي، ليتوج بالكأس الذي كان ينقص خزائنه.

وقال النجم الأرجنتيني، حسبما نقل الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "أريد الوصول إلى بطولة كوبا أمريكا المقبلة في حالة جيدة، ومن ثم سأرى، بناء على الحالة التي سأكون عليها".



وأضاف البرغوث: "لا أفكر في كأس العالم المقبل.. السنوات تمر، وعلينا النظر إلى كيف سيكون شعوري.. سأتابع الأمر يوما بيوم".

يذكر أن ميسي سبق وأن شارك في مونديال ألمانيا 2006، وخرج من ربع النهائي، وودع من نفس الدور نسخة جنوب إفريقيا 2010، قبل أن يصل إلى نهائي مونديال البرازيل 2014، بينما خرج من ثمن نهائي نسخة 2018 بروسيا.