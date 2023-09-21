الحاج دان الاعتداء على السفارة الأميركية: لعبة مكشوفة لمن امتهن تخريب علاقات لبنان بالدول الصديقة

أعرب عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، عن استنكاره وإدانته "الاعتداء على ​السفارة الأميركية​ في عوكر. إنّها لعبة مكشوفة لمن امتهن تخريب علاقات ​لبنان​ بالدّول الصّديقة". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بدلًا من شكر ​الولايات المتحدة الأميركية​ على مساعداتها للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشّرعيّة، ها هم المتضرّرون يوجّهون الرّسائل المشبوهة والحاقدة عبر خفافيش اللّيل، الّتي تعرّض لبنان وعلاقاته الخارجيّة للخطر".

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