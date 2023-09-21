معلومات الجديد: الموفد القطري بدأ بتحضير الارضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير دولته في تشرين المقبل

افادت معلومات "الجديد"، عن ان "الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني بدأ بتحضير الارضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في تشرين المقبل لاستكمال المسعى القطري".

كما اشارت مصادر دبلوماسية لـ"الجديد"، الى ان "المهمة القطرية منسقة مع السعودية وأميركا، على ان تلي الحراك الفرنسي وفق الاجندة الدولية التي وضعت حدا زمنيا لانهاء الشغور الرئاسي في تشرين المقبل".