افادت معلومات "الجديد"، عن ان "الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني بدأ بتحضير الارضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في تشرين المقبل لاستكمال المسعى القطري".
كما اشارت مصادر دبلوماسية لـ"الجديد"، الى ان "المهمة القطرية منسقة مع السعودية وأميركا، على ان تلي الحراك الفرنسي وفق الاجندة الدولية التي وضعت حدا زمنيا لانهاء الشغور الرئاسي في تشرين المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجديد: الموفد القطري بدأ بتحضير الارضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير دولته في تشرين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.