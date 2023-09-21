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قائد الجيش بحث مع ريزا في أوضاع لبنان والمنطقة

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بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مع نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، في أوضاع لبنان والمنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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