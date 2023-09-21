أعرب وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في اتصال هاتفي أجراه مع السّفيرة الأميركيّة دوروثي شيا، عن إدانته بشدّة "للاعتداء الّذي تعرّضت له السفارة الأميركية"، مشيرًا إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة تقوم بالتّحقيقات الدّقيقة لكشف ملابسات ما حصل".
وأكّد مولوي لشيا أنّ "الأجهزة الأمنيّة تعمل على توقيف الفاعلين ومحاسبتهم"، مشدّدًا على "أهميّة الرّوابط الّتي تجمع لبنان بالولايات المتحدة الأميركية، الدّاعمة دائمًا للشّرعيّة المتمثّلة بالقوى الأمنيّة والجيش اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي اتصل بشيا ودان الاعتداء على السفارة الأميركية: الأجهزة تعمل على توقيف الفاعلين ومحاسبتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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