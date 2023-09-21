مولوي اتصل بشيا ودان الاعتداء على السفارة الأميركية: الأجهزة تعمل على توقيف الفاعلين ومحاسبتهم

أعرب وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، في اتصال هاتفي أجراه مع السّفيرة الأميركيّة ​دوروثي شيا​، عن إدانته بشدّة "للاعتداء الّذي تعرّضت له ​السفارة الأميركية​"، مشيرًا إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة تقوم بالتّحقيقات الدّقيقة لكشف ملابسات ما حصل".

وأكّد مولوي لشيا أنّ "الأجهزة الأمنيّة تعمل على توقيف الفاعلين ومحاسبتهم"، مشدّدًا على "أهميّة الرّوابط الّتي تجمع ​لبنان​ ب​الولايات المتحدة الأميركية​، الدّاعمة دائمًا للشّرعيّة المتمثّلة بالقوى الأمنيّة و​الجيش اللبناني​".