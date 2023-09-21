ستولتنبرغ استبعد إمكانية دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو" خلال فترة الأعمال القتالية الجارية

استبعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إمكانية دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال فترة الأعمال القتالية الجارية، لافتا الى انه "من الواضح أن الحرب الدائرة تجعل من المستحيل دعوتهم اليوم أو غدا"، معتبرا أن "أوكرانيا أصبحت الآن أقرب إلى حلف "الناتو" من أي وقت مضى".

واشار الى ان "أوكرانيا تريد حقا الانضمام إلى حلف "الناتو"، وقد عبروا عن ذلك بوضوح شديد. أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف، هذا ما تم الإعلان عنه في قمة فيلنوس في يوليو. لكن بصراحة، أهم شيء فعلناه لم يكن البيان الذي أصدرناه من قبل، ولكن في القمة جعلنا أوكرانيا أقرب إلى هذا الهدف". ورأى أنه "من الضروري توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا في فترة ما بعد النزاع "حتى لا يعيد التاريخ نفسه".

وأكد موقع "جيوبوليتيك مونيتور" في وقت سابق أنه لا ينبغي على أوكرانيا توقع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية على أراضيها، وذلك من أجل تفادي حدوث أزمة ثقة داخل "الناتو".