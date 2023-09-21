انت الان تتابع خبر البنتاغون تكشف موعد وصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن دبابات أبرامز الأميركية ستصل إلى أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.



ونفى البنتاغون بحسب "سكاي نيوز عربية"، ينفي حصول خلافات وسط أعضاء مجموعة الاتصال الدولية لدعم أوكرانيا.

الى ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن "أوكرانيا تستعيد أراضيها تدريجيا ونعتقد أن الأسلحة التي نزودها بها تساعدها في ذلك".

وفي الرابع والعشرين من شباط 2022 شنت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، بدأت الحرب بعد حشد عسكري طويل، أعقبه اعتراف روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واقتحام لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.