خبير اقتصادي: مهما ارتفعت أسعار الفائدة لن تلاحق التضخم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



عقب مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وقال "بدرة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس، إنه مهما ارتفعت أسعار الفائدة لن تلاحق التضخم والذي وصل إلى 40% متوسط عام، مؤكدًا أن جزء كبير من التضخم مصدره من الخارج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية عالميًا.



وأضاف أن قرار البنك المركزي يساهم في تحجيم زيادة الدين المحلي، لكن من المتوقع ان يرفع الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة خلال الأشهر المقبلة.



وأوضح أن زيادة سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية في 3 أغسطس تسبب في زيادة الدين المحلي لعدم طرح أوعية ادخارية جديدة، ومن المتوقع استمرار التضخم عند مستوى 40% حتى يونيو 2024.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت في العام المالي الحالي عن العام الماضي، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الفائدة لن يكون له اي تأثير على سعر صرف الدولار.