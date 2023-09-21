شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: رفعنا ثلثى التوصيات للرئيس وما بقى قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الأمانة الفنية للحوار الوطنى، قامت بجهد ممتاز، والفريق ليس المستشار محمود فوزى فقط، بل فريق العمل على أعلى مستوى والأمانة الفنية للشباب والفتيات اللى عملوا الجهد الحقيقى من أول تلقى الأفكار من المواطنين وكل حزب وشخصية عامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية شيرين عفت: الجهد المبذول كان هائل جدا، الناس بتشوف لقطاط صغيرة ولم ترى الجهد المبذول، وكنا نتمنى ان تنتهى الجلسات قبل الانتخابات ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وهناك جلسات كان فيها جدل كبير وقضايا زى حرية الرأي والتعلبير والديون والتضخم وغلاء الأسعار وكلها لم يتم الانتهاء منها بصورة كاملة وبالتالي ما بقى قليل هي مهمة لكنها قليلة ورفعنا حوالى ثلثى التوصيات للرئيس .

وأكد أنه لم يكن ممكنا ان يتم حوار والانتخابات شغالة وأغلب المشاركين في الحوار سياسيين وكان دفعا للحرج ان يتم رفع الجلسات .