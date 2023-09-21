أجرى وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، اتّصالًا بالسّفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا، مستنكرًا حادثة إطلاق النّار فجر الخميس على مدخل السفارة الأميركية في عوكر، مطمئنًّا إلى سلامة العاملين فيها.
وأكّد سليم أنّ "القوى العسكريّة والأمنيّة تقوم بجمع المعلومات اللّازمة لكشف هويّة مطلق النّار والجهات الّتي تقف وراءه، وأنّ الإجراءات اتُّخذت لمنع تكرار الحادث، خصوصًا أنّ حماية المقار الدّبلوماسيّة والعاملين فيها مسؤوليّة المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم اتصل بشيا مستنكرًا: القوى الأمنية تجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مطلق النار على السفارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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