مستشار لدى البنتاغون: الجيش الروسي يمكنه الوصول إلى كييف إذا لزم الأمر لإنهاء الصراع

اشار المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، الى أن "الجيش الروسي يمكنه الوصول إلى كييف، إذا لزم الأمر لإنهاء الصراع"، موضحا أن "القوات الروسية لديها موارد وقوة كبيرة بحيث لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من إيقافها. إنهم يدركون أن هذا (الصراع) قد لا ينتهي حتى يستولوا على أوديسا ويتقدموا نحو كييف".

ولفت الى ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الصراع بطريقة يمكن من خلالها استعادة العلاقات… إنه يبذل قصارى جهده لتجنب الأعمال الهدامة، التي من شأنها أن تجعل هذا الأمر مستحيلا. ولكننا، على العكس من ذلك، نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم إقامة علاقات طبيعية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي مع موسكو، مرة أخرى".