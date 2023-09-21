شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 على أيدي مهاجمين مجهولين شمال غانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكرا - (رويترز)

قال مسؤول محلي إن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب عدد آخر في كمين نصبه مهاجمون مجهولون في شمال غانا صباح الخميس.

ووقع الهجوم بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، حيث يشن إرهابيون هجمات هناك. وتندر أعمال العنف التي ينفذها الإرهابيون في غانا، لكنّ جارتيها توجو وساحل العاج شهدتا عبور متشددين حدودهما الشمالية لشن هجمات متفرقة.

وقال زبير عبد الله رئيس منطقة بوسيجا في غانا إن المهاجمين أطلقوا النار على سيارتين تُقلان تجاراً كانوا في طريقهم إلى بلدة تجارية، مضيفاً أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى باوكو الحكومي. وأضاف أن معظم الضحايا من النساء.