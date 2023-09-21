شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي من تعرض 90 ألف رضيع للجوع في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس، من أن إغلاق الحدود في النيجر يتسبب في منع استيراد بعض المواد الغذائية، ما يعرض أكثر من 90 ألف رضيع يعانون من سوء التغذية للخطر.

وقال البرنامج في بيان: "قد يرتفع عدد الأطفال دون سن الخامسة المعرضين لخطر فقدان إمكانية الحصول على هذا الدعم الغذائي الحيوي إلى 160 ألف بحلول أكتوبر، ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة".

وأضاف أن إمدادات تقدر بأكثر من 9300 طن من "الأغذية الإنسانية الحيوية" توقفت في ميناء لومي، في توجو، وعلى الحدود بداخل بنين، منذ أوائل سبتمبر الجاري.

إغلاق الحدود

أغلقت حدود النيجر مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بعد فرض الأخيرة عقوبات وهددت بعمل عسكري إذا لم تتم استعادة الديمقراطية بعد انقلاب عسكري بالنيجر في يوليو الماضي.

ورغم إعادة فتح المجال الجوي والحدود مع بعض البلدان منذ ذلك الحين، لا تزال الحدود مع بنين ونيجيريا مغلقة.