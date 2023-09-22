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لابيد: على تل أبيب ان ترفض اتفاقا يشمل تخصيب يورانيوم في السعودية لتطبيع العلاقات معها

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شدد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على "ضرورة أن ترفض تل أبيب اتفاقا يشمل تخصيب يورانيوم في لتطبيع العلاقات مع السعودية".

وأشار الى إن "اتفاق التطبيع مع السعودية أمر مرحب به، ولكن ليس على حساب السماح للسعوديين بتطوير أسلحة نووية وليس على حساب سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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