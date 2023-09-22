مراد: السياحة الشبابية تطورت لسياحة مختلفة نطمح أن تتمحور حول الاختراعات والاكتشافات العلمية الحديثة

تمنّى رئيس "حزب الاتحاد" النّائب ​حسن مراد​، أن "يصبح ل​لبنان​ رئيس للجمهوريّة في القريب العاجل، وأن ينتظم عمل المؤسّسات ويستقرّ الوضع في لبنان وفي كلّ البلاد العربيّة الشّقيقة، وفي مقدّمها ​فلسطين​ العربيّة الحرّة".

وشدّد، خلال افتتاح بيت شباب ​مجدل عنجر​ بمبادرة من "الاتحاد اللّبناني لبيوت الشّباب" وجمعيّة "مبادرات بيتنا"، على أنّ "هذه المناسبة رسالة لكلّ المشكّكين باهتزاز القناعات بوحدة الشّباب العربي"، مثمّنًا "دور المنتديات والبيوتات الشّبابيّة بالتّصدّي لكلّ الحملات الدّنيئة".

وأكّد مراد أنّ "مجدل عنجر قلعة ثابتة على عروبتها وقيمها، وهي بوّابة لبنان على الوطن العربي ولعبت دورًا كبيرًا في إنعاش اقتصاد لبنان والمنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "السّياحة الشّبابيّة تطوّرت إلى سياحة مختلفة نطمح أن تتمحور حول الاختراعات والاكتشافات العلميّة الحديثة".