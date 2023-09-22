أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​الياس اسطفان​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "الاعتداء على ​السفارة الأميركية​ في عوكر لا يخرج من سياق الإمعان في الإساءة لمن ناصر ودعم ​لبنان​ في شتّى الميادين". وشدّد على أنّ "مسؤوليّتنا اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، إعادة لبنان إلى الأسرة الدّوليّة، وكبح جماح حفنة الموتورين من حمَلة الكلاشنيكوف"، مشيرًا إلى أنّ "إزاء مثل هكذا ممارسات، لا يكفي الاستنكار والتّنديد، بل المحاسبة الفوريّة".

كانت هذه تفاصيل خبر اسطفان: مسؤوليتنا اليوم إعادة لبنان للأسرة الدولية وكبح جماح الموتورين من حمَلة الكلاشنيكوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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