بدران: الدولة يجب أن تقف إلى جانب الجامعة اللبنانية وإذا لم تُقر موازنة 2024 فسنصرف على القاعدة الإثني عشرية

أكّد رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​بسام بدران​، أنّ "موازنة الجامعة بالكاد تكفي لسداد الرّواتب والأجور. رسوم الرّواتب والأجور في العام 2023 بلغت 1120 مليار ليرة لبنانيّة، وإذا لم تُقرّ موازنة عام 2024 فسنضطرّ إلى الصّرف على القاعدة الإثني عشريّة".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "منذ العام 2019، موازنة الجامعة اللبنانية منخفضة، والأستاذ والعامل في الجامعة بحاجة إلى الحدّ الأدنى أقلّه ليتمكّن من الاستمرار والوصول إلى مرحلة استقرار، والمطلوب دعم الحكومة"، مشيرًا إلى أنّ موضوع التّفرّغ لأستاذة الجامعة اللبنانية بحاجة إلى تفعيل مجلس الجامعة للبتّ بتفرّغهم، وعقود المصالحة ظالمة ولا يمكن أن تستمرّ".

وشدّد بدران، على أنّ "هناك أساتذة وموظّفين ينتمون للجامعة، لا يزالون يضحّون وهذا ما يسمح لها بالاستمرار. هؤلاء الأساتذة والموظّفون في العام 2022-2023، أجروا عامًا دراسيًّا كاملًا، وهذا كان شبه معجزة"، مركّزًا على أنّ "الجامعة حقّقت تصنيفات عالميّة، مع أعطى سمعةً عالميّةً لخرّيجيها". وأكّد أنّ "الدّولة يجب أن تقف إلى جانب الجامعة".