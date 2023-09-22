الأرصاد الجوية: طقس حار نسبيًا يسيطر على لبنان اعتبارًا من الجمعة والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا حارًّا نسبيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط اعتبارًا من يوم غد الجمعة، إذ ترتفع ​درجات الحرارة​ وتتخطّى معدّلاتها الموسميّة خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل، ويستمرّ حتّى يوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة وتعود إلى معدّلاتها الموسميّة".

وأشارت، في نشرتها المسائيّة، إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في ​بيروت​، وبين 16 و32 درجة مئويّة في ​زحلة​"، محذّرةً من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة، ومن التّعرّض لأشعّة الشّمس".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الجمعة قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات المتوسّطة، وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل وعلى الجبال حيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة، مع ارتفاع نسبة الرّطوبة على السّاحل ممّا يزيد من الشّعور بالحر".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل، حيث تكون فوق معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ5 درجات، كما تبقى نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة حيث تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، بينما يكون الانخفاض بسيطًا في الدّاخل وعلى السّاحل، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة إذ تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة غربيّة إلى شماليّة شرقيّة، سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".