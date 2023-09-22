«محاولة السعودية غسيل السمعة عبر الرياضة» .. محمد بن سلمان يرد

الشارقة - اميمة ياسر - قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن المملكة تبحث دائما عن فرص الاستثمار وتملك العديد من الاستثمارات بمختلف أنحاء العالم مع المؤسسات والدول الأفراد.

ولفت خلال مقابلة تلفزيونية عبر «Fox News» مساء الخميس، إلى حرص صندوق الاستثمار السعودي على الوفاء بالتزاماته تجاه المستثمرين حول العالم والمحافظة عليها، معلنا بلوغ حجم الاستثمارات مع الولايات المتحدة إلى نحو 2 مليار دولار.

وردا على سؤال مقدم البرنامج: «ماذا تقول لمن يتهمك أنك تنفق الكثير على الرياضة وتجلب أسماء لاعبين مشهورين في محاولة لغسيل السمعة عبر الرياضة؟»، قائلا: «إذا كانت غسيل السمعة عبر الرياضة ستضيف إلى إجمالي الناتج المحلي 1%؛ سأستمر في ذلك لا يهمني ماذا يقال».

وأوضح أن الاستثمارات السعودية في مجال الرياضة وتحديدا كرة القدم تدر دخلا إضافيا بمقدار 1% لإجمالي الناتج العام، مشيرا إلى استهداف صندوق الاستثمارات السعودي تحقيق زيادة إضافية قدرها 1.5 %، معقبا: «سمها ما شئت؛ نحن سنفعل ذلك للحصول على هذه الـ1.5% الإضافية لزيادة إجمالي الدخل».

وأشار إلى تحقيق السعودية طفرة هائلة على صعيد قطاع السياحة باحتلال المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعاشرة على مستوى العالم من حيث تعداد الزيارات خلال العام 2022 بمعدل 40 مليون زيارة، لافتا إلى استهداف المملكة الوصول إلى أكثر من مئة مليون زيارة بحلول عام 2030.