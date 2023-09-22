شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: لا سلام بدون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على «كامل حقوقه المشروعة».

وقال عباس في مستهل خطابه: «واهم من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه الوطنية المشروعة».

وأضاف عباس: «أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ أمامنا سوى الطلب إليكم عقد مؤتمر دولي للسلام، تُشارك فيه جميع الدول المعنية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بشكل عام».

واعتبر أن هذا المؤتمر «قد يكون الفُرصةَ الأخيرةَ لإبقاء حل الدولتين مُمكناً، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار منطقتنا والعالم أجمع».