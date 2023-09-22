مأساة ليبيا.. انتشال عشرات الجثث من أحد الأودية

وكشف المتحدث الرسمي باسم مركز الطوارئ والدعم في وزارة الصحة الليبية، استمرار جهود الإغاثة والمساعدات وانتشار فرق البحث وانتشال الجثث.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري قد كشف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن دفن 3351 من ضحايا العاصفة دانيال، مشيرا إلى دفن عدد من الجثث دون التعرف على هوية أصحابها.



وأشار إلى مشاركة نحو 10 آلاف عسكري في عمليات البحث، مؤكدا أن جميع فرق الإنقاذ تعمل على الأرض وأن القيادة العامة أوكلت مهمة استقبال وتوزيع المساعدات المادية والعينية إلى الهلال الأحمر الليبي، بعدما جرفت الفيضانات حيا سكنيا بالكامل وهو موجود حاليا في عمق البحر.

وبدأت السلطات المحلية في درنة بإقامة سياج حول المناطق المنكوبة، تحسبا لتفشي الأمراض ودعما عمليات الإغاثة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مركز الطوارئ في وزارة الصحة الليبية، مالك مرسيط، آخر تطورات عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والصحية في درنة، مضيفاً أن "عمليات الإغاثة والمساعدات وانتشال الجثث لاتزال جارية في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات".