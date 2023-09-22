صلاح يعادل رقم هنري التاريخي

يذكر أن ليفربول تصدر ترتيب المجموعة الخامسة بفضل هذا الانتصار رافعًا رصيده إلى 3 نقاط، مستفيدًا من تعادل تولوز الفرنسي وسانت جيلواز في المباراة الأخرى بالمجموعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012