البرهان: القوات المسلحة السودانية ملتزمة بتسليم السلطة لحكومة مدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن التمرد حاول طمس هوية الشعب السوداني واعتدى على الآثار والمتاحف والمحاكم.

وتابع البرهان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن قوات التمرد أطلقت سراح مساجين مطلوبين للمحاكم الدولية ، مشيرًا إلى أن قوات التمرد ارتكبت جرائم حرب في الخرطوم ودارفور، مطالبًا الأمم المتحدة بتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية.

وأكد البرهان في كلمته، على أنّ القوات المسلحة تجاوبت بشكل إيجابي مع كل المبادرات لإنهاء الحرب لولا تعنت المتمردين، متابعًا "مازلنا نمد أيادينا من أجل السلام ووقف الحرب ، كل المبادرات اصطدمت برفض المتمردين للحلول السلمية".

وأشار البرهان إلى أنّ الحرب في السودان ليست مجرد حرب داخلية لكنها شملت كل مقومات الدولة، مؤكدا على " استهداف المواطنين على يد التمرد يؤكد أنها حرب ضد الدولة، كما أنّ الحرب في السودان شرارة لانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة".

وأوضح البرهان "دعمنا وصول المساعدات لكل المحتاجين والمتضررين، مناشدًا المنظمات الدولية الوفاء بتعهداتها لسد فجوة نقص المساعدات الإنسانية، مؤكدًا على التزام القوات المسلحة بالخروج من العمل السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية".