قيدها وضربها بحجر.. تاجر أغنام ينهي حياة زوجته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقبل تاجر أغنام يقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، على قتل زوجته العشرينية، بحظيرة يمتلكها بإحدى العزب المجاورة لقرية الإبراهيمية، على خلفية حدوث خلافات زوجية بينهما.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من أهالي بعثورهم على جثة المدعوة "عبلة.ك.ع.ا"، 26 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، وبها آثار تعدي بالرأس، والوجه، ومكتوفة اليدين، والقدمين بحظيرة أغنام ملك زوجها بعزبة مغازي المجاورة لقرية الإبراهيمية.

انتقل الرائد أحمد النجار، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق إلى مكان الواقعة محل البلاغ، ومعاونيه، وبسؤال أهلية الزوجة المجني عليها اتهموا زوجها المدعو "طاهر.ع.ع.خ"، 30 عامًا، غنام، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، بتسببه في وفاتها بسبب خلافات الزوجية التي نشبت بينهما مؤخرًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين إصابتها بجروح وكدمات بالرأس، والوجه، وآثار حز بيديها نتيجة ربط زوجها إياها بالحبل.

أسفرت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة دسوق عن وجود خلافات زوجية بين الزوج المتهم، وزوجته ربة المنزل المجني عليها والتي بسببها تركت عش الزوجية مؤخرًا واتجهت للمكوث إلى منزل أسرتها التي تقطن بإحدى قرى مركز سيدي سالم حوالي شهر ونصف وبعد عودتها لعش الزوجية بقرية شباس الملح دائرة مركز شرطة دسوق تجددت الخلافات بينهما.

وأوضحت التحريات أن المتهم اصطحب زوجته على خلفية تلك الخلافات الزوجية إلى حظيرة أغنام يمتلكها بناحية عزبة مغازي المجاورة لقرية الإبراهيمية وأقبل ربط يديها وقدميها مستخدمًا حبل بغرض ربطها بإحدى أركان الحظيرة واستخدم قطعة حجر وتعدى عليها بالرأس ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

ألقي القبض على الزوج المتهم وأقتيد إلى مركز شرطة دسوق وبسؤاله حول اتهام أهلية زوجته بإرتكابه قتلها وبالتحريات التي أجريت أقر بصحتها.

جرى التحفظ على جثة المجني عليها تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 13270 لسنة 2023 جنح مركز شرطة دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبالعرض أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة ربة المنزل المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.