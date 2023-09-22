بأثر رجعي.. رئيس "التأمين الاجتماعي" يكشف موعد صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 32 مليار جنيه سنويا.

وأضاف "عوض"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الخميس، أن 11 مليون مواطن يستفيدون من المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، مشيرًا إلى أن صرف المنحة الاستثنائية ال300 جنيه لأصحاب المعاشات في نوفمبر بأثر رجعي اعتبارا من أول أكتوبر .

وأوضح، قائلًا: "معاش شهر أكتوبر هنصرفه من يوم 1 أكتوبر، مجلس النواب هيبدأ انعقاده في الأول من أكتوبر لكن هيكون القانون لسة مصدرش، هينزل المهاش في شهر أكتوبر على الوضع الحالي، وفي شهر نوفمبر هينزل الزيادة بتاعت شهر 10 و11 في أول نوفمبر بأثر رجعي، كل صاحب معاش هيلاقي عنده 600 جنيه زيادة يوم 1 نوفمبر".