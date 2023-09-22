بايدن التقى زيلينسكي بالبيت الأبيض: أولى دبابات "أبرامز" الأميركية ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل

لفت الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، خلال لقائه وزوجته جيل، نظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ وزوجته أولينا زيلينسكا، في ​البيت الأبيض​، إلى أنّ هذه الزّيارة "بالغة الأهميّة"، مؤكّدًا "حرصه على وقوف العالم إلى جانب ​أوكرانيا​".

وأعلن أنّ "في الأسبوع المقبل، ستصل أولى دبّابات "أبرامز ام1" الأميركيّة إلى أوكرانيا". وعمّا إذا سيصادق الكونغرس على حزمة المساعدات العسكريّة الجديدة لأوكرانيا، شدّد في تصريح صحافي، على "أنّني أعوّل على حكمة ​الكونغرس الأميركي​. لا بديل لذلك".

في المقابل، أشار زيلينسكي خلال اللّقاء في المكتب البيضوي، إلى أنّه "بدأ يومه في الكونغرس الأميركي لشكر البرلمانيّين والشعب الأميركي على دعمهم الكبير والهائل".

يُذكر أنّ هذه الزّيارة هي الثّانية للرّئيس الأوكراني إلى الولايات المتّحدة، منذ بدء الحرب الرّوسيّة على أوكرانيا في شباط 2022.