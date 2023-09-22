«السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21» .. ولي العهد : خادم الحرمين الشريفين عمره الآن 88 عاما

الشارقة - اميمة ياسر - قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن المملكة تتربع على عرش الاقتصاد الأسرع نموا في العالم خلال العام الجاري، معقبا: «نحن الدولة الأسرع نموا بالعالم، والأسرع في كل القطاعات على مستوى العالم».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر «Fox News» مساء الخميس، أن السعودية تملك المشروعات الأكثر طموحا على مستوى القطاعات كافة، معقبا: «السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.. نحن نفكر في شعبنا واقتصادنا وفي إحداث تغيير إيجابي».

وأكد أن الشعب السعودي يلعب دورا فاعلا في عملية التغيير التي تشهدها المملكة مطالبا بمزيد من الدعم، قائلا: «إذا لم يقتنع الناس ويشاركوا في التغيير الأمر لن ينجح، على الناس أن تؤمن والجميع يجب أن يدفعنا إلى الأمام لنصل إلى التقدم المنشود للمملكة، ونحن الآن في وضع جيد جدا».

وعلى صعيد الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز، قال: «خادم الحرمين الشريفين عمره الآن 88 عاما، وهو في صحة جيدة، أدعو له بالعمر الطويل ودوام الصحة».

وأضاف أن خدمة الحرمين الشريفين والحجاج في المملكة؛ واجب مقدس على ملك السعودية وجميع الشعب السعودي، متابعا: «هما الحرمان المقدسان لكل المسلمين، هناك حوالي ملياري مسلم حول العالم يتوجهون نحو الكعبة لأداء الصلاة 5 مرات في اليوم، كما يجب الحج إليها مرة على الأقل في العمر».

وعن هوايته المفضلة، أشار إلى إدمانه ألعاب الفيديو منذ الطفولة إذ لا يزال يمارسها مع أولاده وأصدقائه، مضيفا: «كنت مغرما بها منذ الصغر تفصلني عن الواقع، وهي من أهم الأشياء التي تحدث بالعالم، وإحدى أكثر الصناعات نموا في الكوكب حيث تحقق نموا بنسبة 30% سنويا».

ولفت إلى تحقيق صندوق الاستثمار السعودي عوائد استثمارية تتراوح بين 15% إلى 25% من الأرباح الاستثمار بمجال الرياضة الإلكترونية «ألعاب الفيديو»، معقبا: «أحد صناع المحتوى في مجال الرياضة الإلكترونية؛ حصل على أكثر من 2 مليار مشاهدة؛ أكثر من أكبر فيلم في هوليود الأمر جدي للغاية».