شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية للحكومة بإعداد بحصر للآثار المصرية المفقودة لاستردادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة بإصدار استراتيجية قومية للثقافة تتبناها الدولة المصرية، وإتاحة المنح لتوعية الشباب بالفكر الثقافى فى الخارج، وضرورة التواصل معهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.

كما أوصوا بعمل حصر للآثار المفقودة والمطالبة باستردادها، وأيضا الاهتمام بزيادة المدارس المصرية فى الخارج وذلك لنشر الثقافة المصرية فى دول العالم المختلفة ولإلحاق أبنائنا فى الخارج بها.

جاءت توصيات نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعات اللجنة "لعرض إسهامات وزارة الخارجية فى الشئون الثقافية وإظهار وجه مصر الثقافى فى بلدان العالم المختلفة".

وأوصي نواب اللجنة الحكومة بالعمل علي زيادة المنح الدراسية المقدمة من الأزهر إلى الدارسين من الدول الإسلامية لتعريفهم بالفكر الإسلامى الوسطى الصحيح، وزيادة المنح الدراسية المقدمة من وزارة التعليم العالى للدارسين فى مصر وخصوصاً من الدول الإفريقية للدراسة فى الجامعات المصرية حيث هذا يمثل قوة مصر الناعمة فى الدول الإفريقية.