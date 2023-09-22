نائب الرئيس الصيني أكد في الأمم المتحدة موقف بلاده باعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين

دعا نائب الرئيس الصيني هان تشنغ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم الاستهانة بـ"إرادة بلاده الثابتة" في ما يتعلق بتايوان، مؤكدا أنها تفضل عملية "إعادة توحيد" سلمية.

وكرر موقف بلاده المتمثل في اعتبار تايوان "جزءا لا يتجزأ" من الصين، معتبرا انه "يجب ألا يستهين أحد بالتصميم القوي للشعب الصيني وبإرادته الحازمة وقوته" في مجال "ضمان سيادته وسلامة أراضيه".

أضاف "تحقيق إعادة التوحيد الكاملة للصين هو طموح جميع أبناء الأمة الصينية، وسنواصل العمل من أجل إعادة توحيد سلمية، بكثير من الإخلاص والجهد".