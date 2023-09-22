مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين قائدين جديدين للجيش ومشاة البحرية

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين قائدين جديدين للجيش ومشاة البحرية، بعدما عرقل إقرار هذين التعيينين طوال أشهر سناتور جمهوري معارض للإجهاض.
وصادق المجلس على تعيين الجنرال راندي جورج قائدا للجيش، وصوّت 96 عضوا لصالح هذا التعيين وعارضه عضو واحد. كما صادق المجلس على تعيين الجنرال إريك سميث قائدا لمشاة البحرية بتأييد 96 عضوا من دون أي صوت معارض.
وكان المجلس قد صادق ليل الأربعاء على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة، علما بأن تعيينات كثيرة لا تزال عالقة على خلفية ملف الإجهاض.
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