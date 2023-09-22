شكرا لقرائتكم موسكو تعلن تدمير مسيّرتين أوكرانيتين قرب القرم.. وزيلينسكي يصل كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يوم جديد من المعارك الدامية تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، اليوم الجمعة، حيث يواصل الجيش الروسي حصد المكاسب على الأرض في إطار عمليته العسكرية الخاصة، فيما تستمر القوات الأوكرانية في شن هجومها المضاد في محاولة لاستعادة الأراضي، مستخدمة أسلحة من الغرب، وسط تصريحات متناقضة بين طرفي الصراع.

وفي آخر التطورات، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا في زيارة غير معلنة مسبقا، ومن المنتظر أن يتحدث زيلينسكي أمام البرلمان الكندي اليوم الجمعة في إطار حملته لتعزيز دعم الحلفاء الغربيين لحرب أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية.

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وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي دمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم وفي منطقة توابسي بإقليم كراسنودار.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا". وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم، في منطقة توابسي بإقليم كراسنودار".

وكانت الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن "أنظمة الدفاع الجوي قامت بتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".

وكان الجيش الأوكراني قد أكد استهداف قاعدة عسكرية جوية روسية في شبه جزيرة القرم، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر الخميس، التصدي لهجوم إرهابي نفذته قوات كييف تجاه شبه جزيرة القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي خلاله 19 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 20-21 سبتمبر، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، وثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".

وقالت شركة أوكرينرجو المشغلة للطاقة في أوكرانيا، إن هجمات صاروخية روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا، اليوم الخميس.

وذكرت الشركة على تطبيق تليغرام أن الهجمات تسببت في انقطاعات للكهرباء في خمس مناطق هي كييف وجيتومير ودنيبروبتروفسك وريفنه وخاركيف.

وفي وقت سابق، أوكرانيا اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل، وحذرت من "أشهر مقبلة صعبة" بعد الهجوم الصاروخي الروسي الذي وصفته بـ"الهائل".