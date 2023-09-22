الجيش: خرقان بحريان معاديان قبالة رأس الناقورة

افادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، عن أن "بتاريخ 21/ 9/ 2023 اعتبارًا من الساعة 7.45 ولغاية الساعة 9.25، تمّ تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة من زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة حوالى 222 مترًا ولمدة 30 دقيقة"، لافتة الى انه "تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

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