شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات جديدة.. واشنطن تتجاهل منح أوكرانيا أنظمة الصواريخ التكتيكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الخميس حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، ولكنها لا تتضمن أنظمة الصواريخ التكتيكية التي تريدها كييف.

وتشمل الحزمة قذائف وأنظمة مدفعية لصد الغارات الجوية للعدو، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية.

وأعلنت واشنطن المساعدات العسكرية خلال زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية.

كان الزعيم الأوكراني التقي في وقت سابق باعضاء من الكونجرس الأمريكي، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والرئيس جو بايدن في مسعى منه لتعزيز الدعم للمعركة ضد روسيا، وسط مؤشرات على أنه أصبح لدى بعض أعضاء الحزب الجمهوري تشككًا بشأن النفقات المالية والعسكرية.

أنظمة الصواريخ التكتيكية

كان لدى زيلينسكي بعض الطلبات المحددة للحصول على معدات عسكرية، وخاصة أنظمة الصواريخ التكتيكية التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، لكنها لم تُدرج في الحزمة.

ومنذ بداية الصراع في فبراير 2022، بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا 43.9 مليار دولار، وفقًا لأرقام الحكومة الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد لقائه زيلينسكي، أنه سيجري تسليم أولى دبابات أبرامز التي تعهدت بها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت في يناير الماضي أنها ستسلم 31 دبابة من طراز إم1 أبرامز، الدبابة القتالية الأولى في الجيش الأمريكي، إلى أوكرانيا، وفي شهر مارس، تحدث البنتاجون أنه من المخطط أن يكون التسليم في الخريف.