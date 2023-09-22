موسكو : تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب سواحل القرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE - A convoy of Russian armored vehicles moves along a highway in Crimea, Tuesday, Jan. 18, 2022. The Crimean Peninsula's balmy beaches have been vacation spots for Russian czars and has hosted history-shaking meetings of world leaders. And it has been the site of ethnic persecutions, forced deportations and political repression. Now, as Russia’s war in Ukraine enters its 18th month, the Black Sea peninsula is again both a playground and a battleground. (AP Photo, File)

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان وفقا لقناة (روسيا اليوم) أنه تم إحباط ليلة أمس محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية.

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم وفي منطقة توابسي بإقليم كراسنودار.