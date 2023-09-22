شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأنشطة البرلمانية للنائبة راجية الفقى خلال دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثالث كالآتي:

- استخدام 11 أداة رقابية

- شاركت في 26 جلسة عامة و33 حضور باللجان النوعية

6 كلمات داخل الجلسة

- تقدمت بـ 2 طلبا خدميا

- شاركت فى 23 زيارة

- شاركت في 8 ندوات

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.